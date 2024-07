Que deviennent les athlètes de haut niveau après leur carrière sportive ?

Au cours de l’été 2024, les sportives et sportifs de haut niveau (SHN) sont mis à l’honneur dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) qui se déroulent à Paris. Il sera prioritairement question de leurs performances sportives et du nombre de médailles olympiques glanées. Mais que deviennent toutes ces personnes au terme de leur carrière sportive ?Cette question, peu investie par les sciences sociales françaises, est au cœur d’un vaste de projet de recherche mené par l’équipe de sciences du…