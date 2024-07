Tunisie. Les autorités doivent libérer le leader du parti Ennahda et cesser de réprimer l’opposition politique

par Amnesty International

Dans le cadre durcissement de la répression contre l'opposition politique, la police tunisienne a arrêté le 13 juillet 2024 le secrétaire général d'Ennahdha, Ajmi Ouirimi, dans le gouvernorat de Mannouba, ainsi que deux autres membres du parti, Mohamed Ghanoudi et Mosaab Gharbi, lors de ce qui semblait être un contrôle d'identité officiel sur la route. […]



