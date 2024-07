Inde. Les autorités sont « aux abonnés absents » alors que l’État du Manipur est secoué par des violences commises en toute impunité

par Amnesty International

Plus de 400 jours après le début des violences ethniques entre la population dominante des Meiteis et la minorité des Kukis et d’autres communautés tribales, le gouvernement indien dirigé par le Bharatiya Janata Party (BJP) et le gouvernement de l’État du Manipur manquent totalement à leur devoir de mettre un terme aux violences et aux déplacements […] The post Inde. Les autorités sont « aux abonnés absents » alors que l’État du Manipur est secoué par des violences commises en toute impunité appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet