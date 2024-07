« Excellence, respect et amitié » : en quoi les interdictions du foulard dans le sport en France bafouent les valeurs olympiques et les droits humains

par Amnesty International

26 juillet 2024 : début des Jeux olympiques de Paris. C'est un moment de liesse pour les fans de sport du monde entier. C'est le moment de faire siennes les valeurs de l'olympisme : excellence, respect et amitié. Mais comment faire siennes ces valeurs lorsque les initiatives des autorités françaises pour améliorer l'égalité des genres et l'inclusivité dans



