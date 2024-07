France. L’interdiction du port du foulard dans le sport en France met au jour l’existence d’une politique du « deux poids, deux mesures » discriminatoire à la veille des Jeux olympiques et paralympiques

par Amnesty International

L’interdiction faite aux athlètes françaises portant le foulard de participer aux Jeux olympiques bafoue le droit international relatif aux droits humains et révèle l’hypocrisie discriminatoire des autorités françaises et la faiblesse et la lâcheté du Comité international olympique (CIO), a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport publié à la veille des Jeux olympiques de […] The post France. L’interdiction du port du foulard dans le sport en France met au jour l’existence d’une politique du « deux poids, deux mesures » discriminatoire à la veille des Jeux olympiques et paralympiques…



