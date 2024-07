Développement durable : « Soyez des leaders et inspirez », exhorte la numéro deux de l’ONU à l'approche de l'échéance de 2030

Alors que seuls 17 % des Objectifs de développement durable (ODD) sont sur la bonne voie et qu'il ne reste plus que six ans avant leur échéance en 2030, la Vice-Secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohammed, a appelé à une nouvelle ère de leadership inspirant.



