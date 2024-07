Bélarus. Le lauréat du prix Nobel Ales Bialiatski doit être libéré, des informations faisant état d’une détérioration de son état de santé

par Amnesty International

Alors que cela fera trois ans, le 14 juillet, qu'Ales Bialiatski, lauréat du prix Nobel de la paix et président du Centre des droits humains Viasna, est incarcéré, des informations font état de la rapide dégradation de son état de santé. En réaction, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty



