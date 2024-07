Guinée. Les autorités doivent libérer immédiatement les militants détenus

par Amnesty International

En réaction à l'arrestation et à la détention arbitraires de deux militants du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) le 9 juillet, Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a déclaré :



