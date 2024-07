Burkina Faso : Possible disparition forcée d’un journaliste et de détracteurs de la junte

par Human Rights Watch

Click to expand Image Serge Oulon signe ses livres au centre de presse Norbert Zongo à Ouagadougou, au Burkina Faso, en octobre 2023. © 2023 Privé (Nairobi) – Les autorités du Burkina Faso devraient de toute urgence ouvrir une enquête et révéler publiquement l’endroit où se trouvent un journaliste et deux détracteurs éminents de la junte militaire du pays, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Les enlèvements depuis le 18 juin de Serge Oulon, directeur d’un journal d’investigation, et d’Adama Bayala et Kalifara Séré, deux chroniqueurs sur des chaines de télévision, font craindre…



