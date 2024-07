Voici comment reconnaître et prévenir la violence obstétricale et gynécologique

Au cours des dernières années, les médias et les réseaux sociaux ont mis en lumière la dénonciation croissante de soins obstétricaux et gynécologiques considérés violents, irrespectueux, abusifs ou maltraitants. Ces comportements, paroles, gestes ou omissions sont de plus en plus nommés violences obstétricales et gynécologiques (VOG).Au-delà de…