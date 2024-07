Ukraine. Un hôpital pour enfants gravement endommagé par une frappe de missile russe et des dizaines de personnes tuées à travers le pays

par Amnesty International

En réaction aux récentes frappes de missiles russes, particulièrement sévères, qui ont tué des dizaines de civil·e·s à travers l'Ukraine et touché des établissements médicaux à Kiev, dont cinq bâtiments d'un hôpital pour enfants, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « La destruction d'hôpitaux, de bâtiments […]



