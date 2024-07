UE. «Il faut rejeter les projets d’externalisation de l’asile et assurer la protection des réfugié·e·s», déclarent plus de 90 ONG

par Amnesty International

À l’approche de la première séance plénière du Parlement européen nouvellement élu, plus de 80 organisations humanitaires et de défense des droits humains appellent la nouvelle Union européenne à adopter une position ferme en vue de maintenir le droit d’asile et l’état de droit. Ces organisations, dont Amnesty International, le Conseil danois pour les réfugiés, Human […] The post UE. «Il faut rejeter les projets d’externalisation de l’asile et assurer la protection des réfugié·e·s», déclarent plus de 90 ONG appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet