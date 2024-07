À Marseille, quel impact auront les JO 2024 sur l'accès au littoral ?

Alors que la torche olympique continue de sillonner la France, c’est par le Vieux-Port de Marseille qu’elle est arrivée de Grèce, le 8 mai dernier, à bord du trois mâts Belém. Elle a été accueillie dans la cité phocéenne par un public nombreux, motivé au moins autant par les attractions et autres concerts gratuits que par l’esprit olympique. Non loin de là, se tenait au même moment une manifestation anti-JO rassemblant environ un millier de personnes.Pendant les Jeux olympiques, Marseille accueillera en effet deux séries d’épreuves : le football au stade Vélodrome, et la