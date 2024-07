République dominicaine. Le projet de Code pénal doit acquitter la dette historique envers les droits des femmes et des filles

par Amnesty International

Face à l'adoption récente, en première lecture, du projet de Code pénal en République dominicaine, Amnesty International est profondément préoccupée par le maintien de la criminalisation de l'avortement volontaire. La République dominicaine est l'un des rares pays au monde à interdire l'avortement dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit de grossesses résultant de violences sexuelles.



