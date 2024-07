Yémen. Les autorités houthies doivent libérer immédiatement le personnel arbitrairement détenu de l’ONU et d’organisations de la société civile

par Amnesty International

Les autorités houthies de facto doivent libérer immédiatement 13 membres du personnel de l’ONU et au moins 14 membres du personnel d’organisations yéménites et internationales de la société civile, qui sont détenus arbitrairement depuis un mois dans le cadre de la répression exercée contre les organisations humanitaires et de défense des droits humains, a déclaré […] The post Yémen. Les autorités houthies doivent libérer immédiatement le personnel arbitrairement détenu de l’ONU et d’organisations de la société civile appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet