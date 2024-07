Après s'être abattu sur les Caraïbes, l’ouragan Beryl frappe le Mexique

Alors que la trajectoire destructrice de l’ouragan Beryl s’est déplacée vers le Mexique vendredi après avoir frappé les Caraïbes, les agences des Nations Unies et leurs partenaires ont déclaré que la réponse d’urgence était en cours, avant d’avertir qu’une saison des ouragans très longue et dévastatrice semblait de plus en plus probable.



