RDC : hausse « alarmante » de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, selon des experts

Une dizaine d’experts indépendants des Nations Unies se sont dit alarmés, jeudi, par les informations faisant état d’une traite généralisée des personnes, en particulier à des fins d’esclavage et d’exploitation sexuels, ainsi qu’une augmentation des mariages d’enfants et des mariages forcés, en raison du conflit et des déplacements de population dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).



