Italie. Les abus en matière de détention pour des motifs liés à la migration, dans des conditions punitives, bafouent les droits à la liberté et à la dignité

par Amnesty International

En Italie, les migrant·e·s et les demandeurs·euses d’asile sont illégalement privés de liberté dans des centres de détention qui ne respectent pas les normes internationales, indique Amnesty International le 4 juillet 2024 dans sa déclaration publique intitulée Liberté et dignité : observations d’Amnesty International sur la détention administrative des personnes migrantes et demandeuses d’asile en Italie. « La […] The post Italie. Les abus en matière de détention pour des motifs liés à la migration, dans des conditions punitives, bafouent les droits à la liberté et à la dignité appeared…



