Cambodge : Des militants écologistes condamnés à des peines de 6 à 8 ans de prison

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des militants écologistes cambodgiens, membres de l’association Mother Nature, étaient assis près d’une barricade bloquant l’accès à une rue menant au Tribunal municipal de Phnom Penh, au Cambodge, le 5 juin 2024. © 2024 And Chhin Sothy/AFP via Getty Images Ce mardi, le tribunal de Phnom Penh a rendu un verdict de culpabilité contre 10 militants de Mother Nature, une association cambodgienne de défense de l’environnement, dirigée par des jeunes activistes et lauréate d’un prestigieux prix. Les accusations visant les militants était liées à leur activisme…



