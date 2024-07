Sierra Leone. Adoption d’une loi historique pour mettre fin au mariage des enfants – des efforts soutenus pour sensibiliser les communautés doivent maintenant suivre

par Amnesty International

En réaction à la signature, le 2 juillet, de la loi sur l'interdiction du mariage des enfants 2024 par le président Julius Maada Bio, Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, a dit : « Nous saluons cette loi historique qui interdit le mariage des enfants en Sierra Leone. En criminalisant […]



