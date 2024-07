La Chine en tête des demandes de brevet pour l’intelligence artificielle générative – OMPI

Les inventeurs établis en Chine déposent le plus grand nombre de brevets dans le domaine de l’intelligence artificielle générative, a indiqué mercredi l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), relevant que Beijing dépasse largement les Etats-Unis et la Corée du Sud, le Japon et l’Inde, qui constituent le reste des cinq premiers pays.



