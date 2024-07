Podcast : Le sport, une drogue comme une autre ?

par Gabrielle Maréchaux, Journaliste Environnement, The Conversation France

Benoît Tonson, Chef de rubrique Science + Technologie, The Conversation France

Laurence Kern, Maitresse de Conférences en sciences et techniques des activités physiques et sportives, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières