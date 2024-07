Ukraine : les attaques russes de ce printemps ont fait de nombreuses victimes civiles (ONU)

L’augmentation des attaques menées par les forces armées russes en mars, avril et mai a fait de nombreuses victimes civiles ukrainiennes et causé des dommages importants aux biens et infrastructures civils, selon un nouveau rapport du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme (HCDH) préparé par la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine.



Lire l'article complet