Trois jeunes militants sur cinq sont victimes de harcèlement en ligne dans le monde pour avoir publié des contenus sur les droits humains

par Amnesty International

Trois enfants et jeunes défenseur·e·s des droits humains sur cinq sont victimes de cyberharcèlement en relation avec leur militantisme, selon une nouvelle analyse de 400 réponses à un questionnaire d'Amnesty International distribué à de jeunes militant·e·s dans 59 pays. Plus de 1 400 jeunes militant·e·s ont participé à l'enquête menée dans le cadre de la campagne mondiale Protégeons



