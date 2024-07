Cambodge. La condamnation de jeunes militant·e·s porte un nouveau coup au mouvement écologiste cambodgien

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles 10 militant·e·s écologistes associés au mouvement Mother Nature Cambodia ont été condamnés par le tribunal de la capitale Phnom Penh pour « complot » et « outrage envers le roi », Montse Ferrer, directrice régionale adjointe pour la recherche à Amnesty International, a déclaré : « La décision rendue ce jour porte un nouveau coup dur […]



