Kenya. Les services de sécurité doivent respecter les droits fondamentaux lors des manifestations nationales

par Amnesty International

Amnesty International Kenya appelle le Service national de police et les Forces de défense kenyanes à s'acquitter de leurs obligations constitutionnelles en protégeant et en facilitant les manifestations pacifiques lors des mouvements de protestation # OccupyEverywhere prévus le 2 juillet dans tout le pays. « Amnesty International rappelle aux forces de l'ordre et aux responsables militaires la […]



