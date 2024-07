Éthiopie : L’armée attaque le système de santé lors du conflit dans l’Amhara

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une vue de la salle d’urgence d'un hôpital de la région d'Amhara (près de la région du Tigré) dans le nord de l’Éthiopie, le 14 décembre 2021. Suite au début d’un conflit entre les forces fédérales éthiopiennes et une milice amhara en août 2023, de nombreux centres de santé ont été attaqués dans cette région. © 2021 Minasse Wondimu Hailu/Anadolu Agency via Getty Images Les forces de sécurité éthiopiennes ont commis des attaques généralisées constituant des crimes de guerre contre des personnels soignants, des patients et des établissements de santé dans la région…



