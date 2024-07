A Dakar, l'ONU organise une discussion sur la liberté de la presse et l’intégrité de l'information au Sénégal

Dakar a récemment abrité une journée de réflexion avec les acteurs des médias sur l’intégrité de l’information face à la désinformation et aux discours de haine en vue d’assurer une plus grande liberté d’expression et une meilleure protection des journalistes au Sénégal.



Lire l'article complet