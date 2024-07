Gaza : l’ONU met en garde contre le danger des bombes non explosées pour les enfants

Alors que le risque de propagation du choléra suscite déjà de plus en plus de préoccupations, des agences humanitaires des Nations Unies s’inquiètent du sort des enfants palestiniens, qui risquent d’être tués ou gravement blessés par des bombes non explosées disséminées dans la bande de Gaza.



