Les allégations de torture se poursuivent en Syrie malgré une décision de la CIJ, selon une experte de l’ONU

Plus de sept mois après la décision de la Cour internationale de justice (CIJ) ordonnant à la Syrie de mettre fin à la torture, les allégations de torture se poursuivent dans ce pays du Moyen-Orient, a indiqué lundi une experte indépendante des Nations Unies, relevant que Damas doit mettre en œuvre les mesures provisoires ordonnées par la plus haute juridiction de l’ONU et prendre des mesures pour éradiquer toutes les formes de torture et de mauvais traitements.



