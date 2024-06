La violence économique est tout aussi néfaste que la violence physique à l’égard des femmes - Volker Türk

« Le monde ne parvient pas à tenir la promesse de l’égalité des sexes et à mettre en place les mesures nécessaires pour que la moitié de l’humanité jouisse de ses droits et libertés fondamentaux », a déploré vendredi le chef des droits de l’homme de l’ONU, relevant que « l’écart de richesse entre les femmes et les hommes à l’échelle mondiale atteint le chiffre stupéfiant de 100.000 milliards de dollars ».



Lire l'article complet