Le HCR s’inquiète du sort des réfugiés et des déplacés exposés au changement climatique

Ces derniers mois, des camps temporaires pour les personnes déplacées et des sites de réfugiés en Afrique, en Asie et même en Amérique du Sud ont été touchés par une série d’inondations catastrophiques, de tremblements de terre, de cyclones, de tempêtes et de vagues de chaleur.



Lire l'article complet