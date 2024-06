Koweït. Les autorités doivent mettre un terme à la vague de répression contre les voix critiques

par Amnesty International

Les autorités koweïtiennes ont intensifié la répression contre l'opposition tout au long de l'année 2024, en poursuivant des personnes uniquement sur la base de leurs discours ou de leurs écrits et en prononçant contre elles des peines de prison, ainsi qu'en retirant à certaines leur nationalité, a déclaré Amnesty International jeudi 27 juin.



