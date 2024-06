Serbie. Le militant Andreï Gnyot ne doit pas être extradé vers le Bélarus

par Amnesty International

À l'approche de la décision finale qui doit être rendue dans l'affaire de l'extradition du militant bélarussien Andreï Gnyot, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Compte tenu des graves violations des droits humains actuellement commises au Bélarus et des dangers auxquels Andreï Gnyot sera manifestement […]



