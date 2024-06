Égypte. La condamnation d’un manifestant contre la torture à trois ans d’emprisonnement est une «parodie de justice»

par Amnesty International

Le 26 juin, la cour de sûreté de l'État, juridiction instaurée par la législation d'exception en Égypte, a condamné le manifestant Mahmoud Hussein à trois ans d'emprisonnement pour avoir porté un tee-shirt dénonçant la torture. Celui-ci a été arrêté et écroué à l'issue de l'audience pour purger le reste de sa peine, étant donné qu'il a […]



