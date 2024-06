Yémen : Des dizaines d’employés de l'ONU et de la société civile détenus par les Houthis

par Human Rights Watch

Click to expand Image Arrivée du véhicule transportant l'Envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, pour une réunion avec des responsables locaux à Taïz, au Yémen, le 12 février 2024. © 2024 Ahmad Al-Basha/AFP via Getty Images Depuis la fin du mois de mai, les Houthis ont arrêté arbitrairement des dizaines de membres de la société civile et du personnel de l’ONU sans procédure régulière et les détiennent au secret, ce qui équivaut à une disparition forcée.Ces détentions font suite à la décision du gouvernement yéménite d’exiger le transfert des sièges des principales…



