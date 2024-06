UE/Égypte. Le versement de 7,4 milliards d’euros par l’UE à l’Égypte doit dépendre de réformes sur le terrain des droits humains

par Amnesty International

À l'approche de la conférence sur l'investissement UE-Égypte qui se tiendra au Caire les 29 et 30 juin, et au cours de laquelle il est prévu que l'UE approuve une aide financière à l'Égypte s'élevant à un milliard d'euros, Amnesty International exhorte les dirigeant·e·s à respecter leurs propres règles et à insister sur des réformes en



