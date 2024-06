Royaume-Uni/États-Unis. La lutte pour la liberté de la presse se poursuit alors que Julian Assange conclut un accord avec les autorités américaines

par Amnesty International

Nous saluons la bonne nouvelle de la libération de Julian Assange d'une prison britannique et de son retour en Australie, à la faveur d'un accord sur sa peine conclu avec les autorités américaines. Les poursuites acharnées intentées par les États-Unis contre Julian Assange ont causé des torts énormes à la liberté des médias, soulignant la […]



