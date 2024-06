La famine utilisée comme arme de guerre au Soudan, dénoncent des experts de l’ONU

Alors que l’ampleur de la famine et des déplacements au Soudan est « sans précédent et n’a jamais été observée auparavant », les forces armées soudanaises (SAF) et les paramilitaires des forces de soutien rapide (RSF) utilisent la nourriture comme une arme de guerre pour affamer les populations civiles, ont fustigé mercredi des experts indépendants des Nations Unies.



Lire l'article complet