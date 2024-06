Maroc/Espagne. Il faut révéler le sort de migrants continuant à manquer à l’appel deux ans après un épisode meurtrier à la frontière

par Amnesty International

Les autorités marocaines et espagnoles doivent redoubler d'efforts afin de déterminer ce qui est arrivé à au moins 70 hommes, principalement originaires du Soudan et du Tchad, qui sont toujours portés disparus deux ans après une opération répressive meurtrière menée par les forces de sécurité marocaines et espagnoles contre des Africains subsahariens tentant de franchir la



