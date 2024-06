Russie. À titre de sanction, les personnes emprisonnées pour avoir critiqué et dénoncé la guerre sont privées de tout contact avec leur famille

par Amnesty International

Les autorités russes refusent systématiquement aux détracteurs du gouvernement emprisonnés arbitrairement tout contact avec leurs familles, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport. S’appuyant sur plusieurs cas emblématiques, ce rapport explique comment les autorités exploitent les failles juridiques et fabriquent de faux prétextes pour isoler davantage les dissidents, notamment ceux qui sont emprisonnés pour avoir […] The post Russie. À titre de sanction, les personnes emprisonnées pour avoir critiqué et dénoncé la guerre sont privées de tout contact avec leur famille appeared…



