Philippines. Leila de Lima innocentée après l’abandon de la dernière accusation infondée portée contre elle

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un tribunal philippin a rejeté les dernières accusations forgées de toutes pièces contre l'ancienne sénatrice et défenseure des droits humains philippine Leila de Lima, Montse Ferrer, directrice régionale adjointe par intérim pour la recherche à Amnesty International, a déclaré : « Ce jugement est enfin synonyme de pleine liberté et de […]



