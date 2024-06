Amériques. Il est urgent que l’OEA prenne des mesures et des décisions afin de remédier à la restriction de l’espace civique

par Amnesty International

Les Amériques se trouvent à un tournant en termes de restriction de l'espace civique, qui nécessite des mesures urgentes de la part des États membres de l'Organisation des États américains (OEA), a déclaré Amnesty International 24 juin, dans une lettre ouverte adressée aux chefs d'État qui assistent à la 54e session ordinaire de l'Assemblée générale du forum



