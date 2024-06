Soudan : les agences humanitaires de l’ONU dénoncent l’attaque contre l’unique maternité d’El Fasher

L’attaque contre la seule unité de maternité de l’hôpital saoudien de la ville d’El Fasher, dans l’État du Nord-Darfour, à l’ouest du Soudan, est « choquante et horrible », a fustigé dimanche l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS), appelant les belligérants à « protéger les mères et les enfants à tout moment et à leur permettre un accès sûr aux soins de santé » dans ce pays d’Afrique du Nord-Est ravagé par la guerre.



