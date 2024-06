Soudan : les agences humanitaires de l’ONU dénoncent l’attaque effroyable contre l’unique maternité d’El Fasher

L’attaque contre la seule unité de maternité de l’hôpital saoudien de la ville d’El-Fasher, dans l’État du Nord-Darfour, à l’ouest du Soudan, est « choquante et horrible », a fustigé dimanche l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS), appelant les belligérants à « protéger les mères et les enfants à tout moment et à leur permettre un accès sûr aux soins de santé » dans ce pays d’Afrique du Nord-Est ravagé par la guerre.



