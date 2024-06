RDC. Le président Félix Tshisekedi doit consacrer son deuxième mandat à remédier à la crise des droits humains

par Amnesty International

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi doit consacrer son deuxième et dernier mandat à remédier à la crise des droits humains qui touche le pays, a déclaré Amnesty International à la suite de l'investiture du nouveau gouvernement du pays, le 11 juin. Le nouveau gouvernement est dirigé par la Première ministre



