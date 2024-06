Amnesty International lance une nouvelle campagne sur le droit à l’avortement

par Amnesty International

Amnesty International lance une nouvelle campagne appelant toutes les personnes à contribuer à une meilleure visibilité du soutien public au droit à l'avortement dans le monde entier. Depuis 30 ans, d'immenses progrès ont été accomplis dans la lutte pour le droit à l'avortement, permettant l'adoption de lois qui ont amélioré la situation dans plus de 60 pays.



