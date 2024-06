Chine : L'ONU devrait agir à l’égard des crimes contre l'humanité

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, s'exprimait au Palais des Nations, siège de l'Office des Nations Unies à Genève, le 16 novembre 2023. © 2023 Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP Photo (Genève, le 20 juin 2024) – Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, devrait rendre publique toute récente information sur les mesures prises par le gouvernement chinois et par son bureau concernant la situation des droits humains au Xinjiang, ont déclaré aujourd’hui Human Rights Watch, Amnesty International,…



