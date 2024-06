Mali : la CPI émet un mandat d’arrêt contre Iyad Ag Ghaly

La Cour pénale internationale a lancé, ce vendredi 21 juin 2024, un mandat d’arrêt contre Iyad Ag Ghaly, un des responsables de la rébellion touarègue et chef de l’une des branches d’Al Qaida dans le Maghreb Islamique (« AQMI »), pour des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité qui auraient été commis au nord du Mali entre janvier 2012 et janvier 2013.



