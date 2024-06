Le conflit au Burkina Faso met en danger l’éducation

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des écolières allongées par terre dans leur salle de classe pendant un exercice de simulation d’attaque tenu à Dori, dans la région du Sahel au Burkina Faso, le 3 février 2020. (c) 2020 Olympia De Maismont/Getty Images Le Burkina Faso a connu une multiplication des attaques visant élèves, enseignants et écoles en 2022 et 2023, selon un rapport rendu public aujourd’hui par la Coalition mondiale pour la protection de l’éducation contre les attaques (GCPEA), une organisation partenaire de Human Rights Watch.Le rapport mentionne plus…



Lire l'article complet